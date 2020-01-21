Восемь детей пострадали в аварии с автобусом в Японии

В Японии автобус с восемью детьми столкнулся с грузовиком, сообщает 21 января, «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.

Утром во вторник в Ибараки небольшой грузовик врезался в автобус, отвозивший малышей в детский сад. Жертв нет, однако все восемь детей, а также воспитатель и водители обоих транспортных средств были направлены в больницы. По информации агентства, внешние повреждения у пострадавших отсутствуют, травмы оцениваются как легкие.

Уточняется, что за рулем грузовика находился водитель, которому было больше 80 лет.

12 января три ребенка и один взрослый пострадали при столкновении двух автомобилей в Воронеже.

Источник: Газета Известия