Восемь футбольных болельщиков погибли в ДТП

16 февраля 2020     12
Восемь футбольных болельщиков погибли в ДТП

Восемь футбольных болельщиков погибли, еще несколько пострадали в результате ДТП с автобусом в Перу. Об этом сообщает El Universo.

По данным издания, все погибшие были фанатами эквадорской «Барселоны». Утром в субботу, 15 февраля, они возвращались на автобусе с матча своей команды против «Спортинг Кристаль», проходившего в Лиме. Автобус рухнул в пропасть с высоты 15 метров недалеко от города Манкора.

Подробности аварии выясняются.

В ноябре 2019 года сообщалось, что бывшего полицейского Дэвида Дакенфилда признали невиновным в непредумышленном убийстве в деле о трагедии на стадионе «Хиллсборо», где в 1989 году в давке погибли 96 болельщиков английского «Ливерпуля». Обвинение было предъявлено Дакенфилду еще в 2016-м. Тогда британский суд присяжных решил, что давка произошла из-за ошибок полиции.

Источник: Лента.Ру

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