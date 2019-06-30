Восковую Терезу Мэй отправили на склад

30 июня 2019     22
Восковую Терезу Мэй отправили на склад

Музей мадам Тюссо в Лондоне провел голосование среди своих посетителей, по итогам которого было принято решение убрать восковую фигуру премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на склад. Об этом пишет издание The Sunday Times.

Фигура была убрана до того, как был избран новый глава британского правительства, тем самым инсталляция фасада премьерской резиденции с черной дверью с номером «10» осталась пустой. Создание восковой Мэй обошлось музею в 150 тысяч фунтов (около 190 тысяч долларов). Однако если новым главой правительства будет избран Борис Джонсон, музей сможет сэкономить на изготовлении его фигуры — восковая статуя Джонсона была сделана еще в 2009 году, когда он был градоначальником Лондона.

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