Восприимчивость футболистов к коронавирусу объяснили

16 марта 2020     21
Восприимчивость футболистов к коронавирусу объяснили

Бывший врач лондонского «Челси» доктор Ева Карнейро объяснила, почему футболисты более восприимчивы к коронавирусной инфекции COVID-19. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Профессиональные футболисты считают себя неприкасаемыми, когда речь заходит о вирусах, но это не так», — сказала Карнейро. По словам медика, физическая активность, матчи с большой интенсивностью и тренировки создают нагрузку на организм. Кроме того, на иммунитет оказывают негативное влияние частые перелеты. Врач пояснила, что путешествия, как правило, нарушают режима сна, в результате чего спортсмены становятся более восприимчивыми к вирусам.

Карнейро отметила, что футболисты более уязвимые для инфекции и из-за вредных привычек. Она рассказала, что спортсмены во время тренировок часто пьют воду из бутылки, которую затем бросают за линию. Бутылку ставят обратно в ящик, пока ее не возьмет другой игрок. «Вот вам готовый способ передачи вирусов», — заключила врач.

Ранее сообщалось о том, что футболист «Челси» Каллум Хадсон-Одои заразился коронавирусом и заставил работников клуба и других футболистов на время изолироваться. Симптомы легкой простуды появились у игрока 9 марта, а тест на коронавирус он сдал только 12 марта. Несмотря на заболевание, спортсмен чувствует себя хорошо. При этом изоляции будут подвергнуты полный состав мужской «Челси», тренерский штаб и ряд вспомогательных работников. Те, кто не имел контакта с Хадсоном-Одои, вернутся к работе в ближайшие дни.

Источник: Лента.Ру

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