Восстановлена хронология атаки на Лубянке

Восстановлена хронология атаки жителя Подмосковья Евгения Манюрова на сотрудников ФСБ на Лубянке в Москве. Подробности случившегося приводит «Коммерсантъ».

По данным газеты, сначала Манюров безуспешно пытался проникнуть в приемную ФСБ на Кузнецком мосту. После этого он направился в сторону Лубянки, 2, где находится штаб-квартира чекистов. В это время возле здания дежурили двое сотрудников ДПС. Одного из них, не успевшего понять, что происходит, стрелок убил сразу. Находившийся на противоположной стороне улицы силовик был тяжело ранен.

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09:59 — 20 декабря

Далее Манюров укрылся за колоннами напротив здания ФСБ и оттуда открыл прицельный огонь по прятавшимся за машинами чекистам. Ранение получил один из них, позже он скончался. Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения и сейчас находятся в больницах.

Спустя примерно полчаса преступника застрелил снайпер. При себе у Манюрова оказались карабин «Сайга-9» (пистолетный калибр) с полным магазином, травматический пистолет «Оса» и нож.

«Коммерсантъ» также пишет, что Манюров не был высокопрофессиональным стрелком. В противном случае жертв на Лубянке могло быть намного больше. Так, в соревнованиях по практической стрельбе в конце ноября он стал третьим среди троих участников. В общем зачете во всех категориях он также показал худший результат.

В 2014 году Манюров пытался открыть свой бизнес: зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Подольске и хотел предоставлять услуги в области права. Спустя полгода ИП он ликвидировал.

Руководитель отдела Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, изучив характеристику стрелка, заявила, что «основания подозревать наличие расстройств, конечно, есть». Мужчина воспитывался без отца, в свои 38 лет жил с матерью, не был женат и не имел постоянной работы.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Стрельба в центре Москвы на Лубянке произошла вечером 19 декабря. Мотивы Евгения Манюрова неизвестны. По версии силовиков, он участвовал в нападении один. При нападении погибли двое сотрудников ФСБ, пострадали еще пять человек, в том числе один гражданский.

Источник: Лента.Ру