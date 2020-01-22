Восьмилетний мальчик из ИГ казнил нигерийца

22 января 2020     13
Восьмилетний мальчик из ИГ казнил нигерийца

Несовершеннолетний мальчик, связанный с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), казнил нигерийца. Об этом сообщает Site Intelligence Group, который отслеживает деятельность террористов в сети, в своем Twitter.

Портал указывает, что на кадрах, распространенных подконтрольным ИГ новостным агентством «Амак», видно восьмилетнего ребенка в черном платке. Тот стреляет в чернокожего мужчину, предположительно исповедующего христианство.

Отмечается, что это казнь могла произойти на территории Нигерии. Помимо этого, Site Intelligence Group предполагают, что мальчик является членом «Западноафриканской провинции Исламского государства» (ISWAP, ранее известная как «Боко харам», запрещена в России).

27 декабря боевики «Западноафриканской провинции Исламского государства» (ISWAP, ранее известная как «Боко харам», запрещена в России) казнили 11 заложников-христиан в Рождество. Так они отомстили за убийство своих лидеров Абу Бакра аль-Багдади и Аби аль-Хасана аль-Мухаджира в Ираке и Сирии.

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Источник: Лента.Ру

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