Во Вселенной нашли необъяснимое искажение

Международная группа ученых из Великобритании, Франции и Дании обнаружила, что ускоренное расширение Вселенной не является равномерным, а наблюдается только в направлении движения Солнца относительно микроволнового фона. Его нельзя приписать темной энергии, ведь иначе ускорение проявлялось бы во всех направлениях. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Исследователи определили расстояние до 740 сверхновыми типа Ia, чтобы рассчитать постоянную Хаббла. Согласно стандартной космологической модели, Вселенная изотропна, то есть одинакова для всех наблюдателей. При этом 70 процентов массы Вселенной приходится на темную энергию, которая является причиной ускоренного расширения.

При этом ученые отменили поправки, которые ранее вводились для пекулярных скоростей, то есть собственных скоростей объектов, не связанных с хаббловским расширением. В одной из предыдущих работ тех же исследователей показано, что пекулярные скорости не уменьшаются с увеличением расстояния до объекта. С учетом этого возникает дипольная анизотропия, совпадающая с той, что возникает из-за эффекта Допплера, поскольку Солнце движется со скоростью 370 километров в секунду в направлении созвездия Льва.

Исследователи полагают, что Млечный Путь с другими галактиками создают локальный поток, причина которой необъяснима в рамках стандартной космологической модели.

Источник: Лента.Ру