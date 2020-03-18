Во всех штатах США обнаружили коронавирус

18 марта 2020     11
Во всех штатах США обнаружили коронавирус

К 17 марта случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы во всех 50 американских штатах. Последним стала Западная Вирджиния.

Как сообщил губернатор штата Джим Джастис в ходе видеообращения, опубликованного в Twitter, выявлен первый случай заражения COVID-19 на границе с Мэрилендом.

«Мы знали, что это случится, мы готовились к этому, и мы не должны паниковать», — заявил губернатор.

Общее число заболевших в США превысило 6,4 тыс. человек, скончались 108, вылечились 17.

Всего в мире заражены более 182 тыс. человек, скончались около 7,4 тыс.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения в том, что коронавирус был разработан в американских лабораториях. По его словам, COVID-19 следует считать «китайским вирусом».

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Во всех штатах США обнаружили коронавирус
Во всех штатах США обнаружили коронавирус

К 17 марта случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы во всех 50 американских штатах. Последним стала Западная Вирджиния. Как сообщил губернатор штата …


Синоптики рассказали о сильном ветре в столичном регионе 18 марта
Синоптики рассказали о сильном ветре в столичном регионе 18 марта

В Москве и области ожидается усиление ветра, которое продлится с 11:00 часов 18 марта. Об этом в среду сообщается сайте …


Вторая страна в Европе заговорила о национализации
Вторая страна в Европе заговорила о национализации

Власти Франции не исключили национализации наиболее пострадавших в результате кризиса предприятий, если другие меры поддержки не сработают. Об этом заявил …


Каждому пятому американцу предрекли потерю работы из-за коронавируса
Каждому пятому американцу предрекли потерю работы из-за коронавируса

Уровень безработицы в США может составить 20 процентов из-за пандемии коронавируса. Об этом предупредил министр финансов США Стивен Мнучин, передает …


Схватка жирафов из-за самки попала на видео
Схватка жирафов из-за самки попала на видео

Видео: Kruger National Park Videos / YouTube Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями схватки двух жирафов. Кадры, снятые …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты