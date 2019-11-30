Во втором за сутки крупном ДТП в Красноярском крае погибли 5 человек

В Красноярском крае во втором крупном ДТП за сутки погибли пять человек, в том числе трое детей. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщает региональный главк МВД.

В Уярском районе на 935 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» «Лада Калина», по предварительным данным, выехав на встречную полосу, столкнулась с грузовиком. Семья из пяти человек, находившаяся в легковом автомобиле, погибла.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

Отмечается, что ранее в субботу в том же районе Красноярского края несколькими часами раньше столкнулись Nissan и Honda. В результате столкновения погибли водитель Honda и двое его пассажиров, еще три человека пострадали.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Уярского района считают, что предварительная причина обоих ДТП с гибелью людей в Красноярском крае — человеческий фактор.

«В первом случае, водитель выезжал с АЗС и не пропустил автомобиль, идущий по главной дороге. Второй случай — водитель пошел на обгон колонны, но не успел обогнать и врезался на встречной полосе в грузовой автомобиль», — говорится в сообщении ЕДДС.

29 ноября сообщалось, что в Башкирии водитель сбил на дороге пять детей.

Источник: Газета Известия