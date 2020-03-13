Во Вьетнаме спасли дрейфовавших на плоту россиян

Жители Вьетнама спасли троих россиян, дрейфовавших на самодельном плоту. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на портал VNExpress.

На борту плавательного средства находились 53-летний Сергей Борисов, 35-летний Николай Григорьев и 27-летняя Анна Косолапова. В море плот оказался после поломки двигателя. Дрейфующих на нем людей заметили местные жители в акватории провинции Кьензянг.

Как уточняется, туристы не хотели сходить на землю и полагали, что могут сами починить мотор. Но спасатели доставили их на берег и передали местной администрации.

В феврале спасатели нашли тело россиянки, попавшей под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури. Погибшей было примерно 25 лет.

Источник: Газета Известия