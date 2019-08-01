Во рту мальчика нашли 526 лишних зубов

1 августа 2019     12
Во рту мальчика нашли 526 лишних зубов

В стоматологическом институте индийского города Ченнай, штат Тамилнад, врачи удалила изо рта семилетнего пациента 526 лишних зубов. Об этом сообщает газета The New Indian Express.

Мальчик по фамилии Равиндран (Ravindran) пожаловался докторам на растущую опухоль в правом углу нижней челюсти. Доктора сделали рентген и компьютерную томографию и обнаружили у ребенка новообразование с множеством мелких рудиментарных зубов.

11 июля в ходе полуторачасовой операции хирурги благополучно удалили нарост весом 200 граммов. Стоматологи подчеркнули, что Равиндран получил своевременное лечение под общим наркозом. «Он не нуждался в восстановлении челюсти», — объяснил профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии.

Доктора подчеркнули, что причина аномалии пока неизвестна. Они предполагают, что на отклонение могла повлиять генетика и окружающая среда. Специалисты также выясняют, сказалось ли излучение от вышки сотовой связи на здоровье мальчика.

«Нам оказали бесплатное лечение. Когда мы получили результаты компьютерной томографии, мы сомневались, что операция пройдет успешно, — признался отец ребенка. — Но потом мы набрались смелости и пошли на риск».

Теперь у Равиндрана 21 зуб, что нормально для его возраста. Стоматологи предупреждают, что к 16 годам мальчику могут потребоваться зубные имплантаты.

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Источник: Лента.Ру

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Во рту мальчика нашли 526 лишних зубов
Во рту мальчика нашли 526 лишних зубов

В стоматологическом институте индийского города Ченнай, штат Тамилнад, врачи удалила изо рта семилетнего пациента 526 лишних зубов. Об этом сообщает …



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