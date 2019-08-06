Во Флориде арестован мужчина за угрозу устроить стрельбу в магазине Walmart

Угроза мужчины устроить стрельбу в магазине Walmart во Флориде стала причиной для его ареста. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Тwitter-аккаунт шерифа.

«Мужчине предъявлены обвинения в ложном заявлении о применении огнестрельного оружия насильственным путем», — цитирует агентство представителя органов правопорядка.

Отмечается, что 31-летний подозреваемый Уэйн Ли Паджетт ранее никогда не задерживался полицией, при обыске у него дома не было обнаружено оружия.

В результате стрельбы в районе торговых центров Walmart и Cielo Vista Mall в Эль-Пасо (штат Техас, США) 3 августа в общей сложности погибли 22 человека. Нападавший оказался белым мужчиной, призывавшим вести борьбу с мексиканскими мигрантами.

В тот же день президент США Дональд Трамп прокомментировал новости о трагедии в Эль-Пасо, назвав ее ужасной.

Источник: Газета Известия