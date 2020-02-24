Во Франции задержали автобус из Италии из-за подозрения на коронавирус у водителя

Полиция задержала автобус, который приехал во французский Лион из Италии, из-за подозрений на наличие коронавируса у водителя. Об этом сообщило местное издание LyonMag в понедельник, 24 февраля.

Отмечается, что водитель автобуса компании Flixbus был госпитализирован с сильным кашлем. Недомогание он почувствовал на подъезде к французскому городу. Пассажиров автобуса не выпускают, каждого из них обследуют на наличие инфекции. Всего в транспортном средстве находятся около 20 человек. Пассажирам сказали, что им придется ждать от 4 до 5 часов. Водителя автобуса эвакуировали на «скорой».

На станции, на которой остановилась машина, дежурят сотрудники регионального агентства здравоохранения, полиция оцепила район вокруг остановки. Внутри оцепленной территории все ходят в медицинских масках.

Отмечается, что по пути в Лион автобус останавливался в Турине и Гренобле.

Ранее, 24 февраля, число жертв коронавируса в Италии увеличилось до пяти. Последним на данный момент скончался 88-летний мужчина.

15 февраля первый человек умер от коронавируса в Европе. Им стал 80-летний турист из Китая. Он прилетел во Францию, чтобы увидеть мир.

Вспышка вируса COVID-19 началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, болезнь распространилась и в других странах. По состоянию на 24 февраля погибли от инфекции 2592 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.

Источник: Газета Известия