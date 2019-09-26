Во Франции объявят траур в связи со смертью Ширака

Понедельник, 30 сентября, станет во Франции днем национального траура в связи с кончиной экс-президента страны Жака Ширака. Об этом сообщили в администрации действующего главы государства Эмманюэля Макрона.

В знак траура на всех общественных зданиях будут приспущены государственные флаги. Также в этот день пройдет минута молчания, передает «РИА Новости». В полдень в парижской церкви Сен-Сюльпис пройдет траурная служба по экс-президенту.

В ночь на 27 сентября в знак памяти экс-президента будет отключена подсветка Эйфелевой башни. Такое распоряжение отдала мэр города Анн Идальго, передает ТАСС.

Бывший президент Франции скончался 26 сентября в возрасте 86 лет. О причинах смерти не сообщается.

Источник: Газета Известия