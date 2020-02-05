Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала

5 февраля 2020     3
Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала

Иностранные правительства впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили. Из данным Федерального казначейства по исполнению бюджета следует, что заемщики выплатили 250 млрд рублей, в то время как Москва предоставила в долг 215 млрд.

В последний раз положительная разница была зафиксирована девять лет назад. Тогда России вернули 53 млрд рублей, в долг было предоставлено 14 млрд.

Кроме того, в 2019 году сумма погашенных долгов стала крупнейшей за десятилетие. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018-м, когда в бюджет вернулись 133 млрд рублей.

Всего с 2010 года РФ выдала межгосударственных займов на 1,3 трлн рублей. Вернуть удалось пока только 0,8 трлн.

По словам замглавы Минфина Сергея Сторчака, рост погашений обусловлен наступлением сроков оплаты для 5-6 государств. Всего другие страны должны РФ около $35 млрд. Согласно информации в публичном доступе, крупнейший должник России — Белоруссия.

Эксперты полагают, что причиной возвращения долгов стало ужесточение требований к заемщикам после ситуации с Венесуэлой и из-за обострения геополитической обстановки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Точка возврата: РФ впервые за 9 лет вернула больше кредитов, чем выдала

Источник: Газета Известия

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