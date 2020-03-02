Впервые найден внеземной белок

2 марта 2020     20
Впервые найден внеземной белок

Ученые США обнаружили то, что они считают первым внеземным белком. Органическое вещество было найдено внутри метеорита, упавшего на Землю 30 лет назад. Об этом сообщает издание Science Alert.

С помощью масс-спектрометрии исследователи изучили химический состав метеорита Acfer 08с из Алжира. Они выявили аминокислоту глицин, которая связана с такими элементами, как железо и литий. Результаты моделирования показали, то глицин не был изолированной молекулой, а являлся частью белка, который ученые назвали гемолитином. Хотя он структурно похож на земные белки, в нем присутствует дейтерий (изотоп водорода). Соотношение дейтерия и обычного водорода характерно для долгопериодических комет.

Потенциальный белок мог сформироваться в протопланетном диске, окружающем Солнце, 4,6 миллиарда лет назад. Однако ученые подчеркивают, что существует вероятность небелковой природы гемолитина. В любом случае, он принадлежит полимерам — широкому классу молекул, куда также относятся белки. Дальнейшие исследования должны будут подтвердить выводы специалистов.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Около парка «Учкуевка» запретят остановку и стоянку
Около парка «Учкуевка» запретят остановку и стоянку

Новые дорожные знаки появятся в районе парка «Учкуевка» 18 марта. Для оптимизации транспортных потоков, на участках дорог «Подъезд к Учкуевке» …


Военный врач представляет Севастополь в полуфинале конкурса «Лидеры России
Военный врач представляет Севастополь в полуфинале конкурса «Лидеры России. Здравоохранение»

Екатерина Леонтьева из 1472 Военно-морского клинического госпиталя Минобороны России стала единственной жительницей Севастополя, которая вышла в полуфинал конкурса «Лидеры России» …


Севастопольцы через соцсети жалуются на благоустройство
Севастопольцы через соцсети жалуются на благоустройство

Территории вокруг детских садов, школ, больниц и других социальных объектов Севастополя нуждаются в благоустройстве. Причиной одной из первых жалоб в …


Крым возглавил рейтинг направлений для экстремального отдыха в России
Крым возглавил рейтинг направлений для экстремального отдыха в России

Крым лидирует в списке самых желанных российских направлений у любителей экстремального отдыха. К такому выводу пришли эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха …


На пожаре в Крыму погиб человек
На пожаре в Крыму погиб человек

Пожарные потушили возгорание в частном жилом доме и обнаружили на месте тело 46-летнего мужчины. В 02:27 1 марта в МЧС …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты