Впервые родился ребенок с зеркальным расположением сердца и одним легким

В Великобритании уникальный ребенок с зеркальным расположением сердца, одним легким и почкой выжил вопреки прогнозами врачей. Об этом сообщает The Mirror.

Осенью 2015 года Эми Грант (Amie Grant) с возлюбленным Керри Шоплэндом (Kerry Shopland) ожидали появления на свет сына по имени Фрэнки (Frankie). На пятом месяце беременности (20 неделя) 26-летняя женщина прошла плановое УЗИ, которое выявило отклонение в развитии плода. Врачи заверили, что впервые столкнулись с подобным: у ребенка была только одна почка, а сердце располагалось с правой стороны.

Врачи советовали родителям прервать беременность, поскольку у младенца практически не было шансов на выживание. Несмотря на все предостережения, Грант решила дать ребенку шанс.

Через три недели женщину вновь направили на УЗИ. Тогда доктора заметили, что у младенца, помимо всего прочего, отсутствует одно легкое. На шестом месяце беременности (26 неделя) у Грант диагностировали преэклампсию — опасное для жизни матери и плода осложнение, которое вызывает высокое кровяное давление. Спустя три недели, в мае 2016 года, у ребенка начались проблемы с сердцем. Британке неотложно провели кесарево сечение.

Фрэнки родился на 10 недель раньше положенного срока с запутавшейся на шее пуповиной. Младенца весом всего 800 граммов поместили в отделение интенсивной терапии новорожденных. На удивление медиков, ребенок быстро восстанавливался и уже через месяц смог жить без вспомогательных устройств. В его легкое подавали небольшое количество кислорода, чтобы восполнить отсутствующий парный орган.

В возрасте трех месяцев Фрэнки отправили домой. Однако в ноябре 2016 года, спустя два месяца после выписки, Грант заметила у сына осложнения и вызвала скорую. Доктора диагностировали у мальчика бронхиолит и пневмонию. В ходе обследования стало ясно, что в том месте, где легкое отсутствовало, начали появляться узкие дыхательные каналы.

Ребенку прописали лечение и отправили домой, но вскоре вернули в больницу, поскольку его состояние ухудшилось. Именно тогда Грант узнала, что забеременела вторым ребенком, которого при рождении назвали Делила Роуз (Delilah Rose). С того времени Фрэнки провели две операции, которые стоили около пяти миллионов фунтов стерлингов (почти 410 миллионов рублей). Ему имплантировали пластиковое легкое с левой стороны, чтобы не деформировались остальные органы. Через две недели он перенес операцию по расширению дыхательных путей.

Еще год после всех хирургических вмешательств Фрэнки находился в больнице под присмотром врачей. В декабре 2017 года его наконец выписали. На этот раз ребенок пробыл дома девять месяцев, но вскоре снова заболел. В мае 2019 года мальчику исполнилось три года. Его вернули родителям в начале июня. На данный момент он не может говорить и пить жидкость, однако семья не теряет надежды на скорейшее выздоровление сына.

Доктора затрудняются прогнозировать, выживет ли Фрэнки. Его случай стал уникальным в мировой медицинской практике.

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