Вратарь КХЛ начал радоваться раньше времени и лишил свою команду победы

24 января 2020     16
Вратарь КХЛ начал радоваться раньше времени и лишил свою команду победы

Вратарь уфимского «Салавата Юлаева» Юха Метсола начал радоваться раньше времени и лишил свою команду победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского «Ак Барса». Видео появилось на сайте лиги.

Основное время матча и овертайм завершились вничью — 2:2. В серии буллитов при счете 1:0 в пользу уфимцев нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев сделал бросок, после чего шайба взлетела вверх, и Метсола победно вскинул руки, так как незабитый бросок означал победу «Салавата». Однако шайба опустилась вниз и рикошетом от вратаря попала в ворота.

В итоге встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу казанцев. Победный бросок реализовал Джастин Азеведу.

Источник: Лента.Ру

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