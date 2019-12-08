Вратарь предотвратил гол кончиками пальцев

8 декабря 2019     15
Вратарь предотвратил гол кончиками пальцев

Голкипер менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер спас свою команду от гола в матче чемпионата Германии против мюнхенской «Баварии». Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте «Матч ТВ».

Игроку удалось остановить мяч, который практически пересек линию. Зоммер дотянулся до него кончиками пальцев в падении и спас команду от пропущенного гола.

Команда Зоммера праздновала победу в матче с «Баварией» (2:1). «Боруссия» заняла первую строчку в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 31 очко. На втором месте «РБ Лейпциг», отстающий от лидера на одно очко.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги на счету Зоммера три матча без пропущенных голов. В среднем голкипер пропускает 1,14 гола за игру.

Источник: Лента.Ру

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