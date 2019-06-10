Вратарь пропустил автогол после «ужасной» ошибки

10 июня 2019     10
Вратарь пропустил автогол после «ужасной» ошибки

Аргентинский вратарь «Сан-Хосе» Марио Даниэль Вега пропустил автогол в матче Главной лиги футбола (MLS) против «Далласа». Видео появилось в Twitter-аккаунте чемпионата.

Вега неудачно принял мяч после передачи защитника и в результате поразил собственные ворота. В пресс-службе МЛС назвали действия голкипера «ужасной ошибкой». Матч завершился со счетом 2:2.

«Сан-Хосе» и «Даллас» выступают в Западной конференции MLS. «Даллас» располагается на пятом месте турнирной таблицы, «Сан-Хосе» — на восьмом.

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

Военный оркестр впервые выступил в Античном театре Херсонеса
Военный оркестр впервые выступил в Античном театре Херсонеса

В Античном театре музея-заповедника «Херсонес Таврический» впервые прошел концерт Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ. Поскольку фестиваль посвящен Дню России, …


В Севастополе из грунта извлекли три килограмма ртути
В Севастополе из грунта извлекли три килограмма ртути

Сотрудники МЧС собрали и передали на утилизацию около 3 килограммов ртути, которые обнаружили на территории частного дома в Нахимовском районе, …


Вратарь пропустил автогол после «ужасной» ошибки
Вратарь пропустил автогол после «ужасной» ошибки

Аргентинский вратарь «Сан-Хосе» Марио Даниэль Вега пропустил автогол в матче Главной лиги футбола (MLS) против «Далласа». Видео появилось в Twitter-аккаунте …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты