Вратарь пропустил автогол после «ужасной» ошибки

Аргентинский вратарь «Сан-Хосе» Марио Даниэль Вега пропустил автогол в матче Главной лиги футбола (MLS) против «Далласа». Видео появилось в Twitter-аккаунте чемпионата.

Вега неудачно принял мяч после передачи защитника и в результате поразил собственные ворота. В пресс-службе МЛС назвали действия голкипера «ужасной ошибкой». Матч завершился со счетом 2:2.

«Сан-Хосе» и «Даллас» выступают в Западной конференции MLS. «Даллас» располагается на пятом месте турнирной таблицы, «Сан-Хосе» — на восьмом.

Источник: Лента.Ру