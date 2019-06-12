Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту «Внуково» с представителем авиакомпании «Россия». Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел около 11 часов утра 12 июня, когда Лунев хотел вылететь из Москвы в Санкт-Петербург. Сотрудники авиакомпании были вынуждены вызвать полицейских, которые доставили спортсмена в отделение полиции воздушной гавани.

Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови футболиста (0,77 промилле). В отношении Лунева составили протокол о мелком хулиганстве.

В декабре 2018 года российский футболист Андрей Аршавин прокатил двух девушек, с которыми был замечен в стриптиз-клубе, на лошадях и отказался платить полную стоимость за развлечение.

Источник: Газета Известия