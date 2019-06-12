Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту

12 июня 2019     31
Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту «Внуково» с представителем авиакомпании «Россия». Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел около 11 часов утра 12 июня, когда Лунев хотел вылететь из Москвы в Санкт-Петербург. Сотрудники авиакомпании были вынуждены вызвать полицейских, которые доставили спортсмена в отделение полиции воздушной гавани.

Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови футболиста (0,77 промилле). В отношении Лунева составили протокол о мелком хулиганстве.

В декабре 2018 года российский футболист Андрей Аршавин прокатил двух девушек, с которыми был замечен в стриптиз-клубе, на лошадях и отказался платить полную стоимость за развлечение.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

В аэропорту Симферополя празднуют присвоение имени Айвазовского
В аэропорту Симферополя празднуют присвоение имени Айвазовского

В День России в новом терминале международного аэропорта «Симферополь» прошли праздничные мероприятия в честь присвоения воздушной гавани имени крымского художника-мариниста …


Музыканты военных оркестров прошли марш-парадом по центру Севастополя
Музыканты военных оркестров прошли марш-парадом по центру Севастополя

В День России по улице Ленина от Севастопольского центра культуры и искусств до площади Нахимова прошли участники фестиваля военных оркестров …


Сегодня у крымчан двойной праздник
Сегодня у крымчан двойной праздник

Сегодня, 12 июня, гости международного аэропорта Симферополь приняли участие в празднике, посвященном присвоению аэропорту имени художника-мариниста Ивана Айвазовского. На торжестве …


От Алибасова сбежал кот, которого оценили в 800 тысяч рублей
От Алибасова сбежал кот, которого оценили в 800 тысяч рублей

Из квартиры Бари Алибасова, который находится в больнице, исчез кот Чуча. Об этом сообщил PR-директор менеджера Вадим Горжанкин. «Журналистов [в квартире Алибасова] было много. …


Гитарист «Ляписа Трубецкого» впал в кому
Гитарист «Ляписа Трубецкого» впал в кому

Находящийся в реанимации после нападения неизвестного гитарист коллектива «Ляпис Трубецкой» и группы Trubetskoy Руслан Владыко впал в кому. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты