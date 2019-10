Вратаря турецкой команды удалили с поля на 11-й секунде матча

Вратаря турецкого футбольного клуба «Коньяспор» Серкана Кырынтылы удалили с поля на 11-й секунде матча в рамках чемпионата Турции против «Йени Малатьяспора». Об этом 22 октября сообщает TFTV Turkish-Football.

Отмечается, что Кырынтылы схватил мяч руками за пределами штрафной площади. После этого он получил прямую красную карточку и был удален с поля, пишет RT.

В меньшинстве «Коньяспор» проиграл «Йени Малатьяспор» со счетом 0:2. Отличились Гильерме и Робин Ялчин, уточняет «Спорт-Экспресс».

Stop what you are doing and WATCH this now 🤣 Serkan Kırıntılı broke the record for the earliest sending off ever in Turkish football history when he did this 🤦‍♂️🤷‍♂️ pic.twitter.com/oCfHLvQYjS

