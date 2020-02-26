Врачей в Кабардино-Балкарии уволят из-за видео с застольем на работе

26 февраля 2020     15
Врачей в Кабардино-Балкарии уволят из-за видео с застольем на работе

Руководство Терской районной больницы и поликлиники в Кабардино-Балкарии будет уволено после публикации видеозаписи, на которой врачи в рабочее время обедают в одном из кабинетов. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Отмечается, что была уволена заведующая педиатрическим отделением, остальные сотрудницы отделения получили выговоры с занесением в личное дело. Кроме того, во вторник расторгнут трудовой договор с руководителем Центральной районной больницы Терского района.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором врачи обедают в рабочее время, пока посетители с больными детьми ожидают в коридоре. Автор ролика утверждает, что на столе находилась бутылка шампанского, которую врачи спрятали при появлении посетительницы с камерой.

Снимавшая девушка заявила, что она ждала приема с ребенком, у которого была высокая температура, но ни один врач не вел прием.

В январе сообщалось, что в Омске уволили двух врачей, которые отказались делать перевязку пожилому пациенту.

Источник: Газета Известия

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