Врачи выявили неожиданную пользу кофе

Французские врачи обнаружили, что кофеин снимает симптомы редкого генетического расстройства. Информацию об этом распространил портал MedicalXpress во вторник, 11 июня.
Кофеин облегчал непроизвольное сокращение мышц, связанное с дефектом в гене ADCY5 у 11-летнего пациента.
Родители узнали об этом, когда по ошибке приобрели капсулы с кофе без кофеина и состояние мальчика ухудшилось. Врачи после исследований подтвердили их догадку.
Болезнь встречается у одного человека на миллион и только случай с мальчиком помог доказать положительную роль кофеина в облегчении симптомов.
30 мая, врач рассказал об опасности утреннего кофе. По словам главного внештатного специалиста столичного департамента здравоохранения Евгения Брюна, потребление данного напитка может привести к возникновению зависимости, а при резком отказе у некоторых развивается абстинентный синдром.
Источник: Газета Известия