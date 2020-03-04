Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии

4 марта 2020     22
Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии

Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах Краснодарского края.

Отмечается, что пока сложно делать какие-либо прогнозы.

Аслан Бжания был госпитализирован 2 марта в Сочи, незадолго до выборов в президенты. Сообщалось, что абхазского политика ввели в медикаментозную кому.

Материалы по теме

00:02 — 11 января

Сухумское дежавю

В Абхазии снова штурмуют президентский дворец. Власти меняются, но не решают проблемы страны

Бжания уже попадал в больницу в тяжелом состоянии незадолго до президентских выборов прошлого года. Он сам и его родные утверждали, что политика намеренно отравили. Тогда оппозиция потребовала перенести голосование, которое было назначено на июль, чтобы их кандидат успел поправиться. После акций протеста власти уступили и назначили голосование на конец августа, однако Бжания так и не успел поправиться.

10 января Верховный суд Абхазии признал недействительными итоги выборов президента и переизбрание Рауля Хаджимбы на этот пост. Рассмотрение иска противника Хаджимбы, оппозиционного кандидата Алхаса Квицинии, проходило на фоне массовых протестов и штурма президентского дворца в Сухуме.

Повторные выборы назначены на 22 марта. Бжания повторно заявлял, что намерен баллотироваться. Хаджимба отказался от борьбы за пост главы государства.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе ожидается штормовой ветер
В Севастополе ожидается штормовой ветер

В среду в городе ожидается усиление ветра до 12-17 метров в секунду. В Севастополе 4 марта ожидается ухудшение погодных условий, …


Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии
Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии

Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник …


В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера
В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера

В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на …


Раскрыта возможность Су-57 «недостаточно» обнаружить F-35
Раскрыта возможность Су-57 «недостаточно» обнаружить F-35

Перспективный российский истребитель Су-57 раскроет местоположение малозаметных истребителей, в частности, американских F-22 Raptor и F-35 Lightning II, лишь приближенно, пишет …


Gucci отменил модный показ в США из-за коронавируса
Gucci отменил модный показ в США из-за коронавируса

Итальянский модный бренд Gucci отменил американское круизное шоу Cruise 2021 в Сан-Франциско, которое должно было состояться 18 мая, из-за эпидемией …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты