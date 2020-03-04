Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии

Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах Краснодарского края.

Отмечается, что пока сложно делать какие-либо прогнозы.

Аслан Бжания был госпитализирован 2 марта в Сочи, незадолго до выборов в президенты. Сообщалось, что абхазского политика ввели в медикаментозную кому.

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Бжания уже попадал в больницу в тяжелом состоянии незадолго до президентских выборов прошлого года. Он сам и его родные утверждали, что политика намеренно отравили. Тогда оппозиция потребовала перенести голосование, которое было назначено на июль, чтобы их кандидат успел поправиться. После акций протеста власти уступили и назначили голосование на конец августа, однако Бжания так и не успел поправиться.

10 января Верховный суд Абхазии признал недействительными итоги выборов президента и переизбрание Рауля Хаджимбы на этот пост. Рассмотрение иска противника Хаджимбы, оппозиционного кандидата Алхаса Квицинии, проходило на фоне массовых протестов и штурма президентского дворца в Сухуме.

Повторные выборы назначены на 22 марта. Бжания повторно заявлял, что намерен баллотироваться. Хаджимба отказался от борьбы за пост главы государства.

Источник: Лента.Ру