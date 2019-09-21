Врачи назвали безопасное для здоровья количество сока

21 сентября 2019     19
Врачи назвали безопасное для здоровья количество сока

Врачи рассказали, что здоровый человек может выпивать около 200-300 мл сока каждый день без вреда для здоровья. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на опрошенных медиков.

Отмечается, что людям, которые стремятся снизить свой вес, лучше отказаться от этого напитка из-за большого содержания сахара — в среднем оно составляет 10-12%.

«Углеводы, которые содержатся в соке, очень быстро поступают в желудок и всасываются в кровь, после них следует эпизод сонливости и, соответственно, если мы выпили сок, легли спать, то лишние углеводы сразу же откладываются в жир», — отметила врач-диетолог, терапевт Елена Тихомирова.

17 сентября член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко рассказала «Известиям», что для поддержания работоспособности мозга в первую очередь необходима вода, поскольку наш организм состоит на 60–85% из нее, а мозг — более чем на 90%.

Источник: Газета Известия

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