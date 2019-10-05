Врачи назвали опасности наращивания ресниц

Мастера индустрии красоты призвали женщин не злоупотреблять наращиванием ресниц и перечислили возможные последствия этой процедуры.

По словам врача-косметолога Оксаны Чащиной, к одной реснице прикрепляются два-три дополнительных волоска, из-за чего ее фолликул может травмироваться из-за возникшей нагрузки. Она объяснила, что самым «невинным последствием» этого будет выпадение и прекращение роста ресниц.

Кроме того, многие вещества для приклеивания ресниц не прошли сертификацию в России, добавляет специалист. Такой клей может вызывать ожоги ресничного края века и роговицы, а также конъюнктивит. Если вовремя не обратиться к врачу, но у человека может упасть зрение.

В свою очередь доктор медицинский наук Наталия Махнева отмечает, что опасность заключается и в несоблюдении гигиены.

«Нестерилизованные инструменты, неаккуратная работа – все это способно привести к развитию демодекоза — поражению кожи, вызываемого клещом-паразитом», — сказала врач, ее слова приводит РЕН ТВ.

Увлечение наращиванием ресниц может привести и к блефариту, предупреждает консультант по офтальмологии Элизабет Хоукс. Это хроническое воспаление век из-за размножения бактерий на ресницах.

Ранее в сентябре врачи рассказали о вреде туши для ресниц. По их словам, она может вызвать раздражение, воспаление и возникновение инфекций

Источник: Газета Известия