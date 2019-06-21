Врачи назвали первый признак болезни Альцгеймера

Сотрудники Исследовательского института трансляционной геномики и Университета Аризоны обнаружили, что люди, у которых неблагоприятный семейный анамнез из-за болезни Альцгеймера, могут начать страдать от первых признаков деменции сразу после совершеннолетия — за 40 лет до того, как болезнь вступит в активную форму.

Влияние семейного анамнеза на риск нейродегенеративного расстройства было продемонстрировано во всех возрастных группах от 18 до 85 лет, которые приняли участие в исследовании (всего почти 60 тыс. человек). Особенно ярко эффект выражен среди мужчин, а также у лиц с диабетом и более низким уровнем образования, пишет MedicalXpress.

Ранние признаки заболевания могут помочь сосредоточиться на способах предотвращения деменции, что особенно важно, так как в настоящее время не существует лекарства от болезни Альцгеймера. На данный момент в мире от нее страдают 26 млн человек и их число постоянно увеличивается.

18 июня стало известно, что ученые из нескольких стран предупредили об опасности употребления конечных продуктов гликирования (AGEs). По их словам, они могут провоцировать возникновение рака, болезни Альцгеймера, аллергии, диабета и многих других заболеваний

Болезнь Альцгеймера – это нейродегенеративное заболевание, одна из распространенных форм деменции, «старческого слабоумия». Чаще всего болезнь Альцгеймера развивается после 50 лет, хотя есть и случаи диагностики в более ранних возрастных периодах.

Источник: Газета Известия