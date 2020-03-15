Врачи назвали способы улучшить самочувствие при смене погоды

15 марта 2020     13
Врачи назвали способы улучшить самочувствие при смене погоды

Людям, у которых при резких переменах погоды понижается давление, надо выпить крепкий сладкий кофе или несколько таблеток кофеина, а также некоторое время полежать с приподнятыми ногами. Об этом заявил порталу Ura.ru заслуженный врач России, член-корреспондент Российской академии наук Евгений Лильин.

Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко порекомендовала людям с пониженным давлением пить больше жидкости. Также, по ее словам, можно выпить сладкий чай или съесть что-нибудь соленое.

Тех, чье давление повышается, Лильин призвал соблюдать привычный режим и внимательно следить за питанием.

По его словам, в некоторых случаях перепады давления могут привести к гипертоническим кризам. «Отсюда появление сердечно-сосудистых заболеваний, возможность инсультов и инфарктов», — сказал специалист.

При сохранении плохого самочувствия оба доктора рекомендовали обратиться к врачу.

Ранее, 14 февраля, в Центре профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена рассказали, что 15-минутная прогулка на свежем воздухе может снизить кровяное давление на 5-8 мм ртутного столба.

В ноябре прошлого года в Минздраве России заявили, что самые острые реакции на смену атмосферного давления отмечаются у людей с патологией сосудов, хотя при этом скачки давления являются своеобразной тренировкой для сосудов. Изменение артериального давления не всегда зависит от атмосферного, поэтому необходимо контролировать свое состояние.

Источник: Газета Известия

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