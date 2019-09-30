Врачи онкоцентра имени Блохина пригрозили массовым увольнением

Все детские онкологи НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) Национального медицинского исследовательского центра онкологии ИМ. Н.Н. Блохина в Москве обвинили новое руководство центра в травле и пригрозили своим увольнением. Медики записали видеообращение и опубликовали его 30 сентября.

«Мы, а также те, кто не смог присутствовать сегодня с нами, заявляем о своем решении уволиться, поскольку новое руководство онкоцента не дает нам честно выполнять врачебный долг. Заявления об увольнении уже написаны», — сказал замдиректора НИИ ДОиГ Максим Рыков.

В обращении врачи рассказали об ужасных условиях для пациентов — дети лежат в помещениях без вентиляции и с изъеденными плесенью стенами, а сами палаты переполнены больными. Новые корпуса строят уже около 20 лет, но введение их в эксплуатацию ежегодно откладывается.

Кроме того, руководство несправедливо начисляет зарплаты врачам, принуждая уволиться. Под давлением свои должности уже покинули многие специалисты.

«Вместо решения этих проблем новое руководство приступило к аппаратной борьбе — ради продвижения «своих» людей терроризирует сложившийся трудовой коллектив», — рассказала детский онколог Наталья Субботина.

Медики требуют отстранения нового руководства, прозрачного и обоснованного начисления зарплат и проведения аудита строительства новых корпусов. В поддержку 26 сотрудников института выступил «Альянс врачей».

В июне 2019 года на пост руководителя НИИ ДОиГ была назначена Светлана Варфоломеева. Ранее сотрудники центра рассказывали, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку — угрожает сократить ставки, понижает заработные платы, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров. Новым руководством недовольны и родители больных детей.

Врачи написали открытое обращение к президенту России Владимиру Путину. Генпрокуратура в ходе проверки выявила нарушения в работе центра. Разобраться в ситуации с сокращениями обещали в Минздраве России. При этом новое руководство учреждения информацию о массовом сокращении сотрудников опровергает.

Источник: Газета Известия