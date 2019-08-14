Врачи оценили идею о четырехдневной рабочей неделе

14 августа 2019     31
Врачи оценили идею о четырехдневной рабочей неделе

Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян. По мнению экспертов, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств.

Как полагает врач-терапевт Елена Тихомирова, люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время, «в очень редких случаях».

«95% людей будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением», — цитирует врача «РИА Новости».

Также она отметила, что если у человека есть работа, которая ему очень нравится, то сокращение рабочего времени приведет к увеличению страхов, фобий и неврозов.

По ее словам, на снижении эпидемии гриппа четырехдневная рабочая неделя тоже никак не отразится, так как «количество людей, заболевших гриппом в больших организациях, и тех, кто сидит дома, — одинаковое».

В свою очередь, врач-психиатр Лев Пережогин добавил, что люди, которые уверены в себе и занимаются продуктивным интеллектуальным, высококвалифицированным трудом, будут очень рады.

В то же время те, кто занимаются тяжелым физическим неквалифицированным трудом, останутся недовольны, потому что их зарплата зависит не от качества выполненной работы, а от количества.

В семейных отношениях будет положительный момент, только если отношения и до этого были хорошими, тогда дополнительный выходной будет в радость, уточнил психотерапевт.

13 августа председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский ранее заявил, что нынешнее состояние российской экономики не позволяет перейти на четырехдневную рабочую неделю, а подобная новация пока является «красивой мечтой».

Ранее во вторник Федерация независимых профсоюзов России призвала перевести граждан на четырехдневную рабочую неделю при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. Соответствующие предложения были направлены в Минтруд.

11 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил в перспективе переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе из-за технологического прогресса. Он уточнил, что речь идет о гибких графиках, дистанционных форматах и вызова сотрудников по мере необходимости.

Источник: Газета Известия

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