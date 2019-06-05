Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Врачи оценили состояние музыкального продюсера и артиста Бари Алибасова, который попал в больницу после того, как случайно выпил чистящее средство для прочистки труб. По словам медиков, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

«Состояние тяжелое, лежит в токсикореанимации», — сказали журналистам агентства городских новостей «Москва» в справочной службе НИИ скорой помощи им. Н.Склифосовского.

Накануне сын Алибасова рассказал, что здоровью его отца ничего не угрожает, а инцидент произошел случайно. На столе стоял стакан с жидкостью, которую его отец выпил, думая что это сок.

«Вместо сока выпил жидкость для очистки труб. На столе стоял (стакан), случайно глотнул», — сказал Бари Алибасов-младший.

Источник: Газета Известия