Врачи оценили состояние единственной выжившей в ДТП под Воронежем девочки

16 июня 2019     8
Врачи оценили состояние единственной выжившей в ДТП под Воронежем девочки

В крупном ДТП под Воронежем, в котором погибли восемь человек, единственной выжившей оказалась 10-летняя девочка, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

15 июня примерно в 20:30 мск на трассе Воронеж–Луганск столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и Ford Focus.

По данным полиции, легковушка выехала на встречную полосу.

«Девочка 10 лет отправлена на скорой в областную детскую клиническую больницу №2 Воронежа. Состояние ребенка тяжелое: открытые переломы ног, рук, закрытая черепно-мозговая травма», — отмечается в сообщении.

По данным агентства, девочка пришла в сознание и назвала свои имя и возраст. Дышит ребенок также самостоятельно.

Ранее в субботу сообщалось, что жительница Нижнекамска с тремя маленькими дочками пострадала в аварии на дороге в Оренбургской области.

Источник: Газета Известия

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