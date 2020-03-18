Врачи приняли рак за воспаление легких и погубили пациентку

В Великобритании врачи приняли рак груди за инфекцию, что привело к смерти пациентки. Об этом сообщает Daily Mirror.

Зимой 2018 года у 13-летней жительницы Англии Таниши Бэйверсток (Tanisha Baverstock) появился сильный кашель и одышка, девушка начала стремительно худеть. Тогда мать девочки, Келли (Kelly), решила отвести дочь на осмотр в больницу.

Терапевт поставил диагноз — воспаление легких, назначил девушке антибиотики, регулярные ингаляции и направил на рентген и общий анализ крови. Результаты анализа показали, что в крови пациентки есть опасные антитела, а рентген выявил наличие жидкости в ее легких.

25 января 2019 года на повторном приеме у терапевта девушке сообщили о подозрении на туберкулез. Врачи обнаружили у девушки опухоль на шее, которая увеличивалась в размерах каждый день и мешала пациентке нормально дышать. «Доктор сказал, что беспокоиться не о чем. Я буду помнить эти слова вечно», — призналась Келли.

Вечером 30 января 2019 года состояние Бэйверсток резко ухудшилось и ее госпитализировали в Бристольскую королевскую больницу, где девушке диагностировали рак груди. Врачи сообщили матери пациентки, что каждая минута на счету и есть вероятность летального исхода. Медики приняли решение срочно прооперировать девушку.

Келли рассказала, что на пути в операционную ее дочь повторяла слово «мама», после чего издала пронзительный крик и потеряла сознание. «Врачи попросили меня отойти, издалека я увидела, что голова Таниши свесилась набок, глаза широко открылись и язык выпал изо рта. Я поняла, что моя дочь умерла», — рассказала мать девушки.

Женщина призналась, что больше всего сожалеет о том, что упустила возможность попрощаться с дочерью. Она считает, что если бы врачи поставили правильный диагноз сразу, была бы возможность избежать ее смерти. Она рассказала, что при вскрытии тела врачи обнаружили, что на момент смерти рак поразил большинство органов девушки. По факту врачебной халатности проводится проверка.

Источник: Лента.Ру