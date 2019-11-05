Врачи приняли 18-килограммовую опухоль в яичнике женщины за беременность

5 ноября 2019     16
Врачи приняли 18-килограммовую опухоль в яичнике женщины за беременность

Индийские врачи удалили опухоль весом 40 фунтов (18,1 килограмма) из яичника 38-летней женщины. Об этом сообщает Daily Mail.

Кавита Калам семь месяцев страдала от болей в животе. Сама женщина и доктора думали, что она беременна. В какой-то момент женщине стало трудно дышать, и ее доставили в больницу. Другие врачи обнаружили, что опухоль заняла 95 процентов пространства внутри живота женщины. Они отметили, что киста могла просто разорвать женщину изнутри, если бы ее вовремя не удалили.

Хирурги провели операцию и вырезали серозную цистаденому. Незлокачественная опухоль была наполнена прозрачной водянистой жидкостью. Доктор, который оперировал женщину, сказал, что это — самая большая киста, которую он когда-либо видел. Он добавил, что окружность живота женщины составляла 1,06 метра из-за новообразования.

Вес Калам до операции был 125 фунтов (56,6 килограмма), а после удаления опухоли она стала весить 82 фунта (37 килограммов). Сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

В октябре сообщалось об англичанке, которая приняла злокачественную опухоль за беременность. Тест на беременность из аптеки также утверждал о положении женщины. Однако врачи на двенадцатой неделе провели УЗИ и удалили новообразование.

Источник: Лента.Ру

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