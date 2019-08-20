Врачи рассказали об опасности обычного йода

Российские врачи посоветовали отказаться от использования обычного спиртового йода для обработки ран. Об этом во вторник, 20 августа, медики рассказали агентству РИА Новости.

Врачи напомнили, что привычный для всех россиян йод может вызывать ожоги, и пользоваться им рекомендуется только при обработке «неглубоких ссадин или кожи вокруг раны», а не самих ран. Иначе можно повредить слизистые или мягкие ткани. То же самое касается и зеленки, хоть она и не так агрессивна, но и не столь эффективна.

Вместо спиртового йода эксперты рекомендуют пользоваться современными обеззараживающими водными растворами. «Есть современные средства на основе йода, которые эффективно препятствуют инфицированию раны, — это его водные растворы бетадин, повидон-йод, йодопирон», — отметил хирург отделения сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, кандидат медицинских наук Заурбек Адырхаев. Он отметил, что эти растворы способны максимально обеззаразить рану, но при этом не так агресивны.

Как отметила заведующая терапевтическим отделением ГКБ №31 Марина Анисимова, йод также чаще других похожих средств вызывает аллергию и противопоказан людям с заболеваниями щитовидной железы. Однако, он все же эффективнее перекиси водорода.

Ранее специалисты назвали лекарства, которые чаще всего используются россиянами неправильно. Это антибиотики, жаропонижающие препараты, таблетки от давления, средства от кашля, капли для носа, слабительные и обезболивающие. Эксперты напомнили, что использование всех этих препаратов без консультаций с врачом могут привести к неприятным последствиям.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Источник: Лента.Ру