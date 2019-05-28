Врачи рассказали о самых страшных случаях с пациентами

Работающие в больницах врачи и медсестры рассказали о пугающих случаях, с которыми к ним обращались пациенты. Медики поделились историями с изданием BuzzFeed, собравшим монологи в продолжение соответствующего популярного треда на Reddit.

С большинством нелепых проблем пациентов работники медицинской отрасли столкнулись, когда работали в скорой помощи. Один из них вспомнил, как в больницу доставили мужчину с банкой майонеза, застрявшей в его прямой кишке. Он рассказал, что пошел на такой шаг «в рамках пари». Для извлечения инородного предмета из организма врачу пришлось приклеить к банке шнур.

Про подобные желания людей вставлять предметы в себя писали и другие медики в обсуждении. Так, на прием к рентгенологу привели человека, который засунул отвертку себе в мочеиспускательный канал. Свои действия мужчина мотивировал тем, что не мог сходить в туалет и «пытался это исправить».

У другой медсестры была похожая история, но с участием пациентки. Женщина жаловалась на боли во влагалище. Во время осмотра медики обнаружили внутри женского полового органа тараканов.

Другой врач рассказал о женщине, которая поступила в больницу с болью в ноге. На больной ноге оказался гипс, который по неизвестной причине она не снимала больше года. Когда медики сняли гипс, под ним обнаружилась виднеющаяся кость, а также рана с личинками.

Стоматолог рассказал, что иногда помогает скорой помощи в случае серьезных травм, связанных с ротовой полостью. Однажды его попросили помочь пациенту, пострадавшему от бензопилы. При работе пила отскочила в его лицо. Однако стоматолог отметил, что, несмотря на серьезные повреждения кожи, инструмент остановился на кости и не пошел дальше. Врач пояснил, что урон мог быть в разы больше, если бы не стечение обстоятельств.

Ранее анестезиологи рассказали о самых нелепых фразах, которые они слышали от пациентов, находящихся под действием наркоза.

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Источник: Лента.Ру