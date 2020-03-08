Врачи рассказали о состоянии госпитализированной с коронавирусом в Нижнем Новгороде

Врачи не зафиксировали осложнений у пациентки из Нижнего Новгорода, госпитализированной с коронавирусом, сообщает в воскресенье, 8 марта, пресс-служба губернатора Нижегородской области.

«Новых случаев заболевания в регионе на данный момент не выявлено. Единственная пациентка находится в удовлетворительном состоянии, получает необходимое лечение, у нее не фиксируется повышенной температуры и каких-либо осложнений», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что губернатор области посетил нижегородскую больницу, где находится на лечении инфицированная женщина и поздравил коллектив учреждения с 8 марта.

По его словам, «медики, чьей задачей является противодействие распространению коронавирусной инфекции, сейчас работают в круглосуточном режиме».

В России новые случаи заражения были подтверждены накануне, 7 марта. Все четверо заболевших посещали Италию в последние две недели. Трое из них находятся в Липецке, при этом у двух инфицированных болезнь протекает без выраженных симптомов, еще один — в Санкт-Петербурге. Все они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.

К настоящему моменту всего в России зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, из них два случая — у граждан КНР, 11 — у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 — у гражданина Италии.

Кроме того, остаются под медицинским наблюдением трое граждан России, эвакуированных из Японии с круизного лайнера Diamond Princess.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 8 марта по всему миру зарегистрировано 105 427 заболевших COVID-19, скончались 3583 пациента. Всего о случаях заболевания сообщила 101 страна.

Источник: Газета Известия