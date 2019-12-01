Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Четверо пострадавших в результате падения пассажирского автобуса с моста в Забайкалье доставлены в Нерчинскую центральную районную больницу, сообщила агентству «Интерфакс» представитель медучреждения в воскресенье, 1 декабря.

По ее словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сейчас его готовят к операции. Также сообщается, что в больницу была доставлена беременная в состоянии средней тяжести. Ее осматривают врачи.

Еще двое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии.

1 декабря около 15:00 по местному времени (9:00 мск) в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста. По данному факту возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, в результате аварии погибли, по последним данным, 19 человек, в том числе водитель. Всего в автобусе находились 44 человека.

Причиной аварии, по предварительным данным, стало лопнувшее колесо.

Источник: Газета Известия