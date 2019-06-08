Врачи справились с ожогами дыхательных путей Алибасова

Лечащим врачам удалось справиться с ожогами дыхательных путей продюсера Бари Алибасова. Об этом в субботу, 8 июня, рассказал «РИА Новости» его сын Бари Алибасов-младший.

В настоящее время, по его словам, 72-летний пациент института имени Склифосовского дышит самостоятельно, но все еще находится в медикаментозном сне. Проблемы остаются с ожогами в кишечнике, с ними борются врачи.

«Опасность в том, что, если ожог неправильно срастется, то фактически у него не будет проходимости, закупорится все», — пояснил журналистам сын продюсера.

С таким диагнозом очень сложно справиться, отметил Алибасов-младший, но до понедельника станет понятно, пойдет ли его отец на поправку.

Продюсера госпитализировали 4 июня. Сообщалось, что Алибасов отравился чистящим средством для труб, приняв его за сок. У него диагностировали 4-ю степень ожога пищевода, вторую степень ожога желудка и ожог дыхательных путей.

Как рассказала подруга артиста диетолог Марият Мухина, Алибасова выпишут из больницы не ранее чем через месяц.

Источник: Газета Известия