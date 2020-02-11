Врачи удалили женщине две лишние груди

11 февраля 2020     4
Врачи удалили женщине две лишние груди

Жительница английского города Хитчин, графство Хартфордшир, пережила операцию, во время которой ей удалили две лишние груди. Об этом сообщает издание The Mirror.

22-летняя Фиби Эллис (Phoebe Ellis) впервые обнаружила под мышкой вырост размером с теннисный мяч, когда ей было 12 лет. В 15 лет второй вырост появился в ее правой подмышечной впадине. Эти образования болели каждый раз, когда у Эллис начиналась менструация.

Женщина несколько раз обращалась ко врачам, но ей не ставили никакого диагноза и не проводили ультразвуковых исследований, чтобы установить причину появления выростов. Она хотела, чтобы их удалили, но такую операцию сочли косметической и отказались делать бесплатно.

Эллис стеснялась своего тела. Она каждый раз находила предлог, чтобы не идти купаться, и никогда не чувствовала себя желанной. У нее были проблемы в отношениях с мужчинами. Она старалась прятать верхнюю часть своего тела и носила мешковатые футболки.

Родители решили помочь дочери и помогли скопить деньги на платную операцию. После того, как на 21-й день рождения Эллис пришло письмо с очередным отказом от проведения бесплатной операции, она обратилась к частному врачу Аамеру Хану (Aamer Khan).

Хан диагностировал у Эллис добавочную подмышечную ткань молочной железы и провел операцию по ее удалению. Это отклонение появляется у 2-6 процентов женщин и представляет собой дополнительную ткань груди и подмышечного жира, которая имеет собственную протоковую систему. На этих образованиях даже могут быть соски.

После удаления лишних молочных желез у Фебы остались большие шрамы, но она счастлива, что ее жизнь, наконец, изменилась в лучшую сторону. Теперь женщина хочет помочь тем, кто имеет аналогичные образования, не чувствовать себя одинокими.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Чхаттисгарх паломники поклоняются ребенку, родившемуся с тремя руками. Размер лишней конечности меньше нормального, она располагается на груди возле правой руки.

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Источник: Лента.Ру

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