Врач больницы в Ухане скончался от вызванной коронавирусом пневмонии

25 января 2020     6
Врач больницы в Ухане скончался от вызванной коронавирусом пневмонии

Врач одной из больниц в китайском городе Ухань скончался после заражения новым типом коронавируса, пишет 25 января Paper.

По данным издания, 62-летний отоларинголог Лян Удун, работавший в больнице китайской и европейской медицины «Синьхуа» умер в субботу рано утром.

Первые признаки пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, у медика проявились 16 января. Через два дня медика перевели в другую больницу, однако несмотря на усилия коллег, он скончался, пишет «Газета.ру».

Согласно заявлению властей Китая, всего коронавирусом заразились 15 врачей. По данным ряда СМИ, цифра может быть занижена. Причиной распространения заболевания среди медиков названо то, что в начале эпидемии заболевших коронавирусом не сразу изолировали.

К настоящему моменту в Китае выявлен 1287 случаев заражения новым вирусом. 41 человек скончался.

Сообщения о распространении неизвестного заболевания в городе Ухань начали поступать 31 декабря. Позже эксперты установили, что причиной вспышки стал новый тип коронавируса (2019-nCoV).

Уже зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США и Франции.

Источник: Газета Известия

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