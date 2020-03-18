Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19

18 марта 2020     14
Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19

Чтобы избежать заражения коронавирусом, важно соблюдать дистанцию между людьми, заявил японский врач-инфекционист, эпидемиолог Сато Акихиро.

По его словам, запрет мероприятий численностью более 5 тыс. участников не имеет смысла, если собравшиеся находятся слишком близко друг к другу. Кроме того, имеет значение и то, где проходит событие – в помещении или на улице.

«На улице риск снижается. То есть ограничение по числу бессмысленно», – приводит его слова 18 марта «РИА Новости».

Сато объяснил, что если несколько десятков тысяч человек соберутся на улице и расстояние между ними будет 1,5–2 м, то такое мероприятие будет безопасней, чем сбор в непроветриваемом помещении, тем более на более близком расстоянии.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного новым видом коронавируса SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К настоящему моменту заболевание распространилось по всей Европе и в большинстве стран мира. Всемирная организация здравоохранения признала вирус пандемией.

Китайские ученые в марте рассказали, что дети могут быть скрытыми переносчиками заболевания, так как оно у них часто протекает бессимптомно.

17 марта в ВОЗ рассказали, можно ли заразиться коронавирусом от тела умершего от заболевания.

Источник: Газета Известия

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