Врач оценил правдивость «состаренных» в FaceApp фотографий

Врач-гериатр Валерий Новоселов оценил правдивость «состаренных» в приложении FaceApp фотографий пользователей. По его словам, у программы недостаточно данных для того, чтобы определить, как будет выглядеть человек в старости.

«Судя по всему, она не имеет все-таки нормального алгоритма, гериатрических данных там очень мало. Туда не закладывается, кроме фотографий, ничего», — сказал он телеканалу «Звезда».

По словам специалиста, все люди живут по-разному, поэтому стареть они также будут по-своему. Так, пьющий или курящий человек в пожилом возрасте будет выглядеть совсем не так, как ровесник, ведущий здоровый образ жизни. Также, по словам врача, не последнюю роль в этом вопросе играет генетика, общее качество жизни и эмоциональное состояние.

Новоселов отметил, что «состаренные» фотографии совпадут с реальностью не более чем на 33%.

18 июля певица и телеведущая Ольга Бузова раскритиковала пользователей, которые публикуют в Сети «состаренные» селфи, созданные с помощью приложения FaceApp. Исполнительница отметила, что ей «неприятно на это смотреть».

Источник: Газета Известия