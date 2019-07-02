Врач посоветовал женщинам не менять кроссовки на шпильки в течение дня

Женщинам не стоит часто носить каблуки и платформу, а также менять кроссовки на шпильки в течение одного дня из-за риска возникновения микронадрыва связок. Об этом «РИА Новости» сообщил главный специалист по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Зураб Орджоникидзе.

По его словам, то, насколько удобно стопе, влияет на здоровье опорно-двигательного аппарата, сосудов и внутренних органов. Орджоникидзе отметил, что абсолютно безвредной обуви не существует, однако следует чередовать разные виды и делать гимнастику для ног. Иногда полезно походить босиком.

Чтобы выбрать наиболее комфортную обувь, следует соблюдать несколько правил. Не стоит покупать узкие туфли-лодочки, балетки и туфли на платформе, а также обувь с твердым задником.

Кроме того, следует обратить внимание на модели, которые выполнены из мягкого и дышащего материала, оптимальная высота каблука должна составлять не более 4 см. Выбирать новую обувь лучше ближе к вечеру и контролировать ощущения, в том числе чтобы она не сдавливала пальцы и стопу.

Специалист отметил, что ношение спортивной обуви больше отвечает здоровью. Кроссовки хорошо амортизируют и равномерно распределяет нагрузку по всей поверхности ступни. Однако врач заметил, что быстрый переход от спортивной обуви к туфлям и наоборот очень вреден для опорно-двигательного аппарата.

10 июня эксперты дали советы по выбору обуви для занятий спортом и рассказали, что характеристики кроссовок будут меняться в зависимости от вида физической нагрузки, поэтому если спортсмен выполняет разные виды нагрузок, то и пара обуви ему потребуется не одна.

Источник: Газета Известия