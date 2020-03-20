Врач предрек появление новых опасных пандемий

20 марта 2020     17
Врач предрек появление новых опасных пандемий

Пандемия коронавируса своеобразная тренировка перед появлением более опасных для человека вирусов, считает военный врач, подполковник медицинской службы запаса Алексей Водовозов.

Эксперт указал, что COVID-19 относительно безопасен по сравнению, например, с чумой, которая в Средние века уничтожила до 60% населения Европы. В то же время в природе по-прежнему сохраняются опасные вирусы.

«До сих пор в природе существуют возбудители с точно такими же «убойными» характеристиками. И если они придут, то мы ничего толкового с ними сотворить не сможем», – цитирует его 20 марта «РИА Новости».

С настоящим вызовом человечество столкнулось, по мнению врача, после возвращения эпидемии свиного гриппа (H1N1), к которой люди особо серьезно не отнеслись.

Однако специалисты предупреждают уже давно, что мир столкнется с более страшными эпидемиями. Ведь человечество захватывает новые ареалы, в которых обитают животные, а в этих животных обитают вирусы и бактерии, способные переходить в людскую популяцию.

Водовозов указал, что у коронавируса летальность не ниже, чем у гриппа, но в процентном соотношении большинство зараженных СOVID-19 все же выздоравливают.

19 марта российский врач Александр Мясников призван не паниковать из-за коронавируса и рассказал, когда закончится пандемия.

К 20 марта в мире заразились COVID-19 более 210 тыс. человек, скончались порядка 10 тыс.

В Италии сообщили, что из-за большого числа умерших, трупы начали вывозить военные.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Раскрыты детали антикризисного плана правительства России
Раскрыты детали антикризисного плана правительства России

Правительство России готовится поддерживать кризисные отрасли, а также население. Детали антикризисного плана приводят «Ведомости». Для тех, кто лишится работы, будут …


Появилось видео патрулирования трассы в Сирии российскими вертолетами
Появилось видео патрулирования трассы в Сирии российскими вертолетами

Появилось видео патрулирования трассы в Сирии российскими боевыми вертолетами Ми-8 и Ми-35. Запись опубликовал Telegram-канал РИА Новости. Видео, снятое из …


Ивлеева подержала во рту бычий пенис
Ивлеева подержала во рту бычий пенис

Певица Елена Темникова стала гостьей шоу ведущей Анастасии Ивлеевой Agentshow Land. Вместе они поучаствовали в одной из рубрик программы под …


Врач предрек появление новых опасных пандемий
Врач предрек появление новых опасных пандемий

Пандемия коронавируса своеобразная тренировка перед появлением более опасных для человека вирусов, считает военный врач, подполковник медицинской службы запаса Алексей Водовозов. …


Футболист «Айнтрахта» заразился коронавирусом
Футболист «Айнтрахта» заразился коронавирусом

00:38 Франкфуртский футбольный клуб «Айнтрахт» сообщил о выявлении у одного из игроков коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба команды из Франкфурта-на-Майне, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты