Врач предупредила об опасности увлажнителей воздуха

Врач пульмонолог-иммунолог Лариса Маркова рассказала перечислила обстоятельства, при которых увлажнители воздуха могут причинить вред здоровью человека. Рекомендации специалист дала в беседе с газетой «Вечерняя Москва».

По ее словам, в первую очередь, в приборе нельзя использовать грязную воду, это может только усилить проблемы с дыхательными путями.

«Может ухудшиться самочувствие: появятся головные боли, а также возникнет обострение хронических недугов», — отметила она.

При выборе устройства врач порекомендовала ориентироваться на более дорогие модели, в которых установлен гигрометр — датчик, определяющий влажность воздуха.

«Увлажнители без контроля влажности в помещении могут также негативно повлиять на ваше здоровье и даже ухудшить санитарные условия в помещении», — заключила Маркова.

В декабре врач-оториноларинголог одной из московских больниц, рассказал о том, какие наушники могут нанести вред слуху человека.

Источник: Газета Известия