Врач предупредила об опасности увлажнителей воздуха

18 января 2020     40
Врач предупредила об опасности увлажнителей воздуха

Врач пульмонолог-иммунолог Лариса Маркова рассказала перечислила обстоятельства, при которых увлажнители воздуха могут причинить вред здоровью человека. Рекомендации специалист дала в беседе с газетой «Вечерняя Москва».

По ее словам, в первую очередь, в приборе нельзя использовать грязную воду, это может только усилить проблемы с дыхательными путями.

«Может ухудшиться самочувствие: появятся головные боли, а также возникнет обострение хронических недугов», — отметила она.

При выборе устройства врач порекомендовала ориентироваться на более дорогие модели, в которых установлен гигрометр — датчик, определяющий влажность воздуха.

«Увлажнители без контроля влажности в помещении могут также негативно повлиять на ваше здоровье и даже ухудшить санитарные условия в помещении», — заключила Маркова.

В декабре врач-оториноларинголог одной из московских больниц, рассказал о том, какие наушники могут нанести вред слуху человека.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Калинская победила Синьюй и вышла в основную сетку Australian Open
Калинская победила Синьюй и вышла в основную сетку Australian Open

08:40 Россиянка Анна Калинская одержала победу над китаянкой Ван Синьюй в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии, и пробилась в основную …


В Госдуме ответили на призыв лишить Урганта гражданства
В Госдуме ответили на призыв лишить Урганта гражданства

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала требование православного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства России. …


Ученые назвали причину вымирания динозавров
Ученые назвали причину вымирания динозавров

Ученые Йельского университета в США доказали, что ключевой причиной вымирания динозавров стало падение астероида, а не вулканическая активность, как считалось …


СМИ: Трамп встретится в Давосе с президентом Ирака
СМИ: Трамп встретится в Давосе с президентом Ирака

05:37 Президент США Дональд Трамп собирается провести переговоры с президентом Ирака Бархамом Салехом на Всемирном экономическом форуме в Давосе в …


Польский фермер получил сердечный приступ и был съеден гигантскими свиньями
Польский фермер получил сердечный приступ и был съеден гигантскими свиньями

Польский фермер был съеден 12 свиньями после того, как у него произошел сердечный приступ. Об этом пишет The Sun. Останки …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты