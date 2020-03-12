Врач рассказала о связи бессонницы и неправильного питания

Нарушение сна приводит к желанию съесть что-то вредное в ночное время, рассказала в интервью радио Sputnik невролог-сомнолог Елена Царева.

По ее словам «совы» по сравнению с «жаворонками» больше склонны к потреблению пищи в вечернее время, а также к набору веса и гипертонии.

Специалист также отметила, что существует и синдром «ночной еды», когда после наступления вечера человек съедает больше 25% от общего дневного рациона.

«Если это не связано с вынужденными условиями, то, скорее всего, связано стрессом», — рассказала Царева.

Специалист также объяснила, почему некоторых людей клонит в сон после переедания. По ее словам, это может быть признаком инсулинорезистентности, когда с поступлением углеводов повышается уровень сахара в крови и на него вырабатывается больше гормона инсулина, чем у здорового человека.

«Большое количество инсулина резко снижает сахар в крови: отсюда сонливость, усталость вялость и желание заснуть», — рассказала Царева.

Ранее в феврале немецкий диетолог Хайдрун Шуберт из Баварского потребительского центра перечислил продукты, от которых стоит отказаться ради здорового сна.

Источник: Газета Известия