Врач рассказал о вреде аномального потепления для здоровья

Аномальное тепло, прогнозируемое в Центральной части России на следующей неделе, может негативно повлиять на самочувствие жителей. Об этом заявил в интервью «Вечерней Москве» врач-терапевт Виктор Лишин.

«Изменение погоды несет с собой и перемену атмосферного давления, которое влияет на человеческий организм. В первую очередь идет реакция со стороны сосудов, меняется кровоток, изменяется артериальное давление — перераспределяются жидкости», — пояснил Лишин.

В такой ситуации первое, что начинает чувствовать человек, — это общее недомогание, добавил терапевт.

Дальше самочувствие будет зависеть от индивидуального состояния здоровья, иммунитета и имеющихся заболеваний.

«Реакция на изменение давления может проявляться в виде головных болей, неприятных ощущений в области грудной клетки, тяжести в ногах, слабости, могут произойти небольшие изменения в зрении», — уточнил терапевт.

По словам Лишина, занятия спортом, правильное питание и режим сна помогут избежать ухудшения самочувствия. Конечно, существуют и витаминные добавки, которые можно принимать в случае отсутствия противопоказаний. Но начать необходимо именно с образа жизни.

Об аномальном тепле, которое придет на следующей неделе в Центральную Россию, метеорологи рассказали 2 ноября. Ночью температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла, днем — от 8 до 13.

Источник: Газета Известия