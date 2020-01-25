Временный президент Боливии Аньес решила идти на выборы

25 января 2020     16
Временный президент Боливии Аньес решила идти на выборы

Исполняющая обязанности главы Боливии Жанин Аньес намерена участвовать в президентских выборах страны, запланированных на 3 мая 2020 года.

«Я приняла решение выдвинуть свою кандидатуру на общенациональных выборах», — приводит ее слова 24 января газета El Deber.

Аньес призналась, что не планировала участвовать в выборах, однако за последние недели ей удалось создать альянс с союзниками, который позволит ей пройти через избирательную кампанию.

Эво Моралес объявил о своей отставке с президентского поста 10 ноября после многочисленных акций протеста. Народные волнения в стране были вызваны критикой со стороны боливийской оппозиции и Организации американских государств процесса голосования на президентских выборах страны, проведенных 25 октября.

После того как Моралес покинул Боливию, полномочия президента страны временно приняла на себя сенатор Жанин Аньес.

24 ноября нижняя палата парламента Боливии в первом чтении приняла закон о проведении всеобщих выборов, который запрещает Моралесу баллотироваться.

Тем не менее бывший боливийский лидер выразил уверенность в том, что его партия «Движение к социализму» (MAS) победит на предстоящих выборах, что позволит ему вернуться в Боливию к концу 2020 года.

Источник: Газета Известия

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